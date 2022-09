Trecho da Estrada de Palmares - Divulgação

Trecho da Estrada de PalmaresDivulgação

Publicado 15/09/2022 10:12

O prefeito Juninho Bernardes entregou mais uma etapa do calçamento da Estrada de Palmares, obra que faz parte do incremento ao turismo histórico e ecológico com apoio do projeto Ação Asfalto, que já pavimentou mais de 70 ruas nos últimos 4 anos em Paty do Alferes.



“Esta é uma reivindicação de décadas dos moradores locais. Nós, com muita gestão e trabalho, já realizamos com recursos municipais três trechos do calçamento, vamos iniciar um quarto nos próximos dias e a nossa intenção é expandir ainda mais. Palmares é um bairro importante para nosso município. Nele, temos uma reserva ambiental, e muita história, e, por tudo isso, tem uma vocação turística natural. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a vida de nossa população levando infraestrutura e outros projetos que dão mais qualidade de vida ao nosso povo. E vem mais por aí”, disse o prefeito. Ao todo, serão 3.630 metros.



Além do calçamento, a Secretaria de Obras realizou a drenagem e preparação da via e uma empresa terceirizada realizou o calçamento em paralelepípedo. Até o momento, já foram calçados 3.180 metros (1.340 metros no centro de Palmares e 1.840 metros na subida da estrada). Nos próximos dias, será iniciada a obra de outros 450 metros. “Nossa equipe, a pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, fez a drenagem e preparação da via, o que otimiza os recursos e reduz os custos em mais de 50%”, explica o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.