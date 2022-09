Ação Asfalto já alcançou 71 vias em Paty - Divulgação

Publicado 05/09/2022 07:31

O projeto Ação Asfalto, da prefeitura de Paty do Alferes, chegou à marca de 71 vias asfaltadas no município. A mais recente via a receber o projeto foi a rua Projetada, que liga a localidade de João Malando à RJ 125, no bairro Granja Califórnia. Na via de 800 metros, a prefeitura realizou serviços de drenagem, saneamento, base e sub-base para a colocação do asfalto, e o estado, por meio de um convênio com o DER, entrou com o material para a pavimentação.

"Estou muito feliz por estarmos fazendo história em Paty com mais esta via asfaltada. Nós temos conseguido asfaltar tantas ruas e estradas porque nossa equipe tem feito todo o trabalho de drenagem, base e sub-base do asfalto, barateando em 50% os custos, nós já temos esses equipamentos e mão-de-obra na prefeitura, por isso a economia. Agradeço a toda a equipe da prefeitura e aos nossos vereadores o apoio; e ao Governo do Estado, em seu dever institucional, por estar colaborando para promovermos o desenvolvimento de nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. Vamos levar este projeto para mais famílias ainda este ano", disse o prefeito Juninho Bernardes, que lançou o Ação Asfalto.

De acordo com o diretor de Obras, foi um serviço complexo: "A conclusão desta via foi muito importante, pois como ela é muito íngreme deu muito trabalho para fazer a drenagem e o saneamento, precisando, inclusive, que a Iguá, concessionária de serviços de abastecimento de água, fizesse o rebaixamento da tubulação, para que fosse possível atuar na via. Mas, com muito trabalho e dedicação, entregamos mais este asfalto da gestão do Município de Paty do Alferes, liderada pelo prefeito Juninho Bernardes e pelo Vice-Prefeito Arlindo Dentista", explicou Ricardo Lare.



"Em toda a história de Paty, sem dúvidas, o Ação Asfalto é o maior projeto de pavimentação de todos os tempos. Nós asfaltamos 71 ruas de mais de 20 bairros diferentes, levando mais qualidade de vida e tirando as pessoas da poeira e da lama. Isso é promover o desenvolvimento do município. Parabéns ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo por viabilizar um projeto tão especial em Paty", disse Alexandre Lisboa, secretário de Obras de Paty.