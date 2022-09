Evento foi realizado em Avelar - Digulgação

Publicado 04/09/2022 15:32

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty do Alferes, por meio do CREAS e do Programa Acolher é Transformar, promoveu uma roda de conversa de combate à violência contra a mulher como encerramento do Agosto Lilás. No evento, realizado em Avelar, foram debatidos os 5 tipos de violência contra a mulher (sexual, física, psicológica, moral e econômica).

"É muito importantes este trabalho que o programa Acolher é Transformar tem desenvolvido em nossa cidade. Agradeço o apoio que o nosso prefeito Juninho Bernardes tem dado aos nossos programas. As rodas de conversas são essenciais porque é preciso identificar as situações e fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Evitando que as mulheres sejam submetidas a comportamentos agressivos e abusivos, expostas a situações de risco", disse a secretária Jeanne Teixeira. O evento, realizado no último dia 24, também contou com a participação das policiais Janaína e Fabiana.