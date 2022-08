Eurico e o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque - Divulgação

Publicado 23/08/2022 12:12

O deputado estadual Eurico Júnior começou sua campanha pela reeleição em Vassouras, cidade onde nasceu e iniciou a vida pública como vereador, aos 23 anos. “Fiz questão de iniciar a campanha em Vassouras, município onde tenho orgulho de ter nascido e onde iniciei minha vida pública aos 23 anos, quando fui eleito vereador. Tenho um carinho enorme pela cidade e sua população. Por isso, um dos primeiros atos do meu mandato foi implantar um gabinete regional (no município) para ouvir a população. Foram dias dedicados a lutar para atender as demandas locais”, disse o candidato.

Na sexta-feira (19), Eurico visitou diversas lideranças locais, incluindo as dos distritos como Andrade Costa, para o qual conquistou nova loja da Cedae e a volta do DPO. Na mesma data, moradores e lideranças políticas foram atendidos no escritório Regional da Alerj, localizado na Broadway. O deputado também prestigiou os três dias (19,20 e 21, sexta-feira, sábado e domingo) da Feira do Produtor de Massambará, importante evento para a economia da cidade e uma tradição local. Este distrito conta com uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), para acabar com a falta de abastecimento de água, fruto de indicação parlamentar de Eurico Júnior quando tomou posse como parlamentar na Alerj.



O candidato também participou de audiência com o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, para tratar de assuntos de interesse de Vassouras, como a implantação de um núcleo da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e a volta do atendimento do lML a Barra do Piraí, que beneficia diretamente os moradores de Vassouras. “Fui autor de uma lei que autorizou a implantação de uma sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Vassouras. Diariamente, acompanhamos casos absurdos de violência contra as mulheres, precisamos agir na defesa e prevenção de atos tão cruéis", disse Eurico.



A extensa agenda focada em Vassouras teve continuidade com uma audiência no DER-RJ, na qual o deputado tratou das obras da RJ-125 ligando a BR-393, em Andrade Pinto, até Taboãs, no entroncamento da RJ-131, que liga Taboãs à Andrade Costa, Cavaru até Werneck; a licitação dos sete muros de contenção da via, a pavimentação asfáltica da estrada ligando as localidades de Demétrio Ribeiro até Barão de Vassouras (obra que já está recebendo os materiais para preparação da base do asfalto), prevista para ter início no máximo na próxima semana, com as máquinas do próprio DER-RJ.



Na ocasião, Eurico tratou também das obras de recapeamento asfáltico da RJ-143, ligando Barão de Juparanã, passando por Quirino, até o cruzamento da RJ-143 com a RJ-145, rodovia que liga Barra do Piraí à Valença. O parlamentar também cobrou mais agilidade na obra para o recapeamento do trecho da RJ-115, que considera o seu xodó. O trecho liga o bairro do Madruga a Tinguá, que foi conquistado por Eurico Júnior quando deputado federal, na gestão do governador Pezão.



Em diálogo direto com a diretoria de projetos do DER, cobrou também a finalização do projeto de pavimentação asfáltica da RJ-115, ligando Tinguá a Ferreiros, na divisa, e ligando ainda os quatro quilômetros que faltam pavimentar para ligar ao distrito de Morro Azul, no município de Engenheiro Paulo de Frontin. A iluminação asfáltica da RJ-115, rodovia que liga Vassouras à Barão de Vassouras foi outro ponto importante que o deputado cobrou que fosse realizado.



Fechando a agenda, Eurico Júnior manifestou mais uma vez seu apreço pela cultura local, participando da disputa do samba enredo da Escola de Samba União de Jacarepaguá (edição especial Vale do Café). A agremiação vai desfilar na Sapucaí ano que vem, com apoio conquistado pelo parlamentar via Secretaria Estadual de Cultura. O enredo será sobre os ícones da luta contra a escravidão e pela liberdade na região, Manoel Congo e Marianna Crioula. “A população de Vassouras sabe do meu trabalho e compromisso com a melhoria da sua qualidade de vida. Sempre honrei e continuarei honrando os seus votos”, afirmou o candidato.