Paty do Alferes é conhecida como "terra do tomate" - Divulgação

Paty do Alferes é conhecida como "terra do tomate"Divulgação

Publicado 22/08/2022 07:33

Conhecida como a terra do tomate, Paty do Alferes foi por décadas a maior produtora do fruto no estado do Rio e a 3ª maior do Brasil. Agora, a prefeitura enfatiza que tem investido na qualidade para se destacar no cenário nacional. O cultivo protegido, realizado em estufas, tem crescido no município e produzido safras sustentáveis.



Atualmente, o cultivo protegido envolve mais de 340.000m² e movimenta mais de R$ 35 milhões, sendo R$27 milhões só de tomate, das variedades italiano e grape. Segundo a prefeitura, são mais de 600 trabalhadores rurais envolvidos no cultivo e cerca de 2.600 pessoas impactadas nesta economia. "O tomate de Paty se tornou de qualidade e sustentável porque houve um esforço conjunto que envolveu os produtores, a prefeitura e órgãos estaduais como a Emater e Senar, que promoveram no município este cultivo. Neste tipo de produção, a redução no uso de defensivos agrícolas é em torno de 90% e também se utiliza muito menos água, porque a irrigação é feita por gotejamento. Assim, temos um fruto de qualidade, que melhora a qualidade de vida tanto dos produtores quanto dos consumidores. E um produto de maior valor no mercado, porque ele é mais sustentável e tem mais sabor", explicou Renato Farnezi, engenheiro agrônomo e supervisor local da Emater Rio.



De acordo, com o secretário de Agricultura, a política pública promovida pelo prefeito Juninho Bernardes e seu vice Arlindo Dentista foi construída para recuperar a produção do tomate no município. "Esta gestão tem feito um trabalho espetacular. O prefeito Juninho e o nosso vice Arlindo, vendo o poder da agricultura em nosso município, fortaleceram nossa patrulha agrícola. Hoje, temos um maquinário diferenciado que realiza ensabraimento de estradas vicinais, terraplanagem para estufas, poças d'água para lavoura, dentre outras atividades, ajudando nossos produtores. Só em 2021, mais de 800 serviços foram realizados pelo nosso maquinário. Além disso, nossa secretaria de agricultura oferta o apoio técnico, que dá orientações sobre o manejo nas estufas para nossos produtores. Com isso, nós fortalecemos a produção agrícola em Paty, passando de 82 estufas em 2016 para 284, um aumento de mais de 240%", disse José Renato Rosa.



"A prefeitura realizou meu platô de estufa em 2020. Se fosse hoje, o custo seria em torno de R$200.000,00. Eu não teria condições de arcar com a estrutura das estufas e ainda pagar este maquinário. Agradeço ao prefeito e a toda a equipe da prefeitura, em especial o Zé Renato e o técnico Elenilson pelo apoio que nos dão aqui em nossa produção", disse o produtor Luiz Carlos, de Coqueiros, que conta com 4 estufas em Paty. A produtora Selma Borges, de Coqueiros, também agradeceu o apoio que o município oferta por meio da visita técnica: "Eu sou produtora rural, amo o que eu faço e o cultivo protegido é muito importante. Não prejudica o meio ambiente e é muito mais saudável, e com o apoio do técnico da prefeitura, a gente aprende técnicas de manejo e orientações de como plantar e ter mais resultados".