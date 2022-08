Evento foi realizado como parte do Agosto Lilás - Divulgação

Publicado 18/08/2022 12:25

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty do Alferes, por meio do Programa Acolher é Transformar, realizou uma roda de conversa para conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Conduzido por Luisa Siqueira, médica da ESF Avelar, o evento aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Avelar no último dia 11.



Durante este mês, os grupos de mulheres do Programa recebem informações sobre a campanha nacional "Agosto Lilás", com discussões, esclarecimentos e mobilizações em prol da prevenção à violência contra mulher. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, o trabalho de conscientização é essencial para combater este tipo de violência. "É muito importantes este trabalho que o programa Acolher é Transformar tem desenvolvido em nossa cidade. Agradeço o apoio que o nosso prefeito Juninho Bernardes tem dado aos nossos programas. As rodas de conversas são essenciais porque é preciso identificar as situações e fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Evitando que as mulheres sejam submetidas a comportamentos agressivos e abusivos, expostas a situações de risco", explica Jeanne Teixeira.