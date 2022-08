Inscrições terminam em 19 de agosto - Divulgação

Publicado 07/08/2022 16:23

A Funrio abriu as inscrições para médicos formados interessados em ampliar e aprofundar seus conhecimentos no Programa Mais Saúde Pra Gente, em parceria com a prefeitura de Paty do Alferes. As inscrições terminam no próximo dia 19 de agosto e podem ser feitas virtualmente

O programa, resultado de convênio firmado entre a prefeitura de Paty e a Funrio, tem como objetivo inicial aperfeiçoar profissionais médicos para atendimento de usuários do SUS por meio do Curso de Medicina Familiar e Comunitária, com ênfase em Estratégia de Saúde da Família. Com três anos de qualificação permanente, o curso conta com atividades práticas nas unidades de Saúde do município e aulas teóricas semanais transmitidas on-line.



As aulas e atividades são ministradas por Coordenadores e Consultores Acadêmicos com titulação de Doutorado nas principais áreas da Medicina. Os médicos contam, ainda, com um Consultor Acadêmico Local que oferece suporte em casos mais complexos e/ou que exijam os conhecimentos de um profissional experiente.



Segundo a prefeitura, todo o processo tem como foco a melhoraria na qualidade dos atendimentos prestados aos patienses e na fixação de médicos na região, um dos pilares para alcançar o objetivo de reduzir as barreiras no acesso da população à Rede de Atenção a Saúde (RAS). O processo aberto oferta duas vagas e o valor líquido da bolsa para os médicos é de R$ 12.000,00.