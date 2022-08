Evento terminou no domingo (31) - Divulgação

Evento terminou no domingo (31)Divulgação

Publicado 03/08/2022 14:46

O JESPA, evento que movimentou Paty do Alferes por mais de duas semanas, terminou com a vitória da equipe de Arcozelo. Avelar, Monte Alegre e Granja ocuparam a segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente.



De acordo com o prefeito Juninho Bernardes, o grande campeão do JESPA 2022 foi mesmo o público em geral, que durante 17 dias lotou o Ginásio Municipal e apoiou os eventos no distrito de Avelar. "Quero parabenizar a equipe da secretaria de esportes que organizou o JESPA, aos dirigentes e atletas que abrilhantaram esta competição, que tem 45 anos de história, e ao público que sempre apaixonado torceu e animou as disputas esportivas em nosso município. Mas, mesmo com o encerramento do JESPA, o esporte continua tendo destaque em nossa cidade, com nossas escolinhas esportivas em parceria com a UERJ Paty, porque o esporte é cidadania , educação e saúde para nossa população", disse Juninho.