"Obra mais sonhada de Paty", diz prefeito sobre Hospital Manoel CongoDivulgação

Publicado 26/07/2022 15:21

Começou a primeira etapa das obras de construção do Hospital Municipal de Paty do Alferes começou. prefeito Juninho Bernardes, o vice Arlindo Dentista, vereadores e lideranças locais acompanharam o serviço de terraplanagem. A preparação do canteiro de obras e a sondagem e o nivelamento do terreno fazem parte dessa primeira parte dos trabalhos, preparando para o início da fundação do hospital, que terá 58 leitos e será construído em 2 pavimentos, totalizando 5.280 m² em um terreno de 7.890 m².

"Este hospital só é possível graças ao governador Cláudio Castro, que recuperou o estado do Rio e agora vem investindo nas cidades, principalmente no interior. Quero agradecer também ao deputado estadual Eurico Júnior e ao deputado federal Áureo Ribeiro, que fizeram a interlocução junto ao governador para que esses R$ 20 milhões viessem para a construção do hospital. Os primeiros R$ 12 milhões estão na nossa conta e os outros R$ 8 milhões vão chegar assim que a obra tiver a segunda medição. É muito importante agradecer a todos os vereadores da cidade, que brigaram junto com a gente para conseguirmos esta obra, e a todas as lideranças políticas que fazem parte de nosso governo, trabalhando junto com a equipe da gente para tirar do papel a obra mais sonhada de Paty", disse o prefeito de Paty. "Hoje é um dia de celebrar a vida neste lugar que está sendo construído para cuidar da vida das pessoas. Hoje a gente vai pra casa feliz, sabendo que a gente está deixando para o nosso município um lugar que vai cuidar da vida de todos nós", ressaltou o vice-prefeito.

Para o 1º andar do Hospital Municipal Manoel Congo estão previstos os Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência, exames de diagnósticos por imagens, estoques de materiais e medicamentos, cozinha e lavanderia hospitalar, assim como abrigos para grupo-gerador, subestação de energia, centrais de gases medicinais e guarda de resíduos serão implantados no pavimento térreo. No 2º pavimento, estarão as Unidades de Internação (Geral e Intensiva), centro cirúrgico, central de material e esterilização, laboratório de análises clínicas, unidade transfusional e os serviços de apoio administrativo.