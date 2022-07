Claudio Castro e Eurico Júnior - Divulgação

Claudio Castro e Eurico JúniorDivulgação

Publicado 15/07/2022 10:25

Mais uma via do interior do Rio começou a ser asfaltada após indicação parlamentar do deputado estadual Eurico Júnior (PV). Enviada à Alerj em 14 de outubro de 2020, a indicação nº 4.367/2020 solicitava o asfaltamento do trecho de Tinguá a Ferreiros da RJ-115, em Vassouras.



Segundo o parlamentar, o trecho de aproximadamente 6 quilômetros é importante para o desenvolvimento, ao facilitar o escoamento de produtos agrícolas e da pecuária de corte e leiteira, e também para o turismo do Estado do Rio de Janeiro, já que liga os acessos às famosas fazendas de café da região. “Agradeço ao secretário das Cidades, Uruan de Andrade, por atender mais essa demanda fundamental, ao presidente do DER, Herbert Marques e, especialmente, ao governador Claudio Castro que, como poucos, têm voltado sua atenção para os municípios de todo o Estado, incluindo os do interior, que recebiam poucos investimentos em obras e serviços”, afirmou Eurico, ex-deputado federal e ex-prefeito de Paty do Alferes e Vassouras.