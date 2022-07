Evento foi realizado na última sexta (1º) - Divulgação

Publicado 06/07/2022 08:49

Na última sexta (1º), a praça George Jacob Abdue, em Paty do Alferes, foi palco do lançamento do livro "Memória de Paschoal Carlos Magno". Escrita por Carlos Celino, a obra resgata a memória do artista e diplomata brasileiro que criou a Aldeia de Arcozelo em 1965. O autor agradeceu o apoio de todos e destacou que seu livro é mais um instrumento que valoriza a história e a memória de Paty do Alferes.



O procurador do município, Marcelo Mourão, representou o prefeito Juninho Bernardes e parabenizou o autor, a Academia de Letras de Paty e os presentes da cultura pelo momento. Mourão ressaltou que, em breve, o município vai divulgar novidades para a continuação do projeto de restauração da Aldeia de Arcozelo, considerado o maior Centro Cultural da região.

Organizado pela Academia de Letras de Paty Joaquim Osório Duque Estrada, o evento também contou com apresentações de Dj Dom Rosa, Geraldinho da Viola, Rui de Carvalho, Mestre Massambará e grupo Mistura Brasileira.