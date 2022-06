Manoel Congo e Marianna Crioula lideraram movimento por liberdade na região - Divulgação

Publicado 28/06/2022 13:30

Com programação gratuita para moradores de Paty de Alferes, o Circuito Manoel Congo, em homenagem ao herói da liberdade, incluiu a entrega póstuma da Medalha Tirantes, maior comenda da Assembleia Legislativa do RJ. O conjunto de medalhas foi entregue por Fernando Queiroz, que representou o deputado estadual ex-prefeito de Paty Eurico Júnior, ao presidente da Sociedade Histórica de Paty do Alferes, Carlos Celino, e ao presidente da UNEGRO-PATY, Joe Ventura, em um tributo post-mortem ao líder do movimento da insurreição que dá nome ao evento.

Além da entrega da medalha, a cerimônia contou com a apresentação do mestre-sala Rogério Júnior e da porta-bandeira Natalia Monteiro da Escola de Samba União de Jacarepaguá, que vai desfilar na Marquês de Sapucaí no ano que vem com enredo que celebrará a importância de Manoel Congo e Marianna Crioula, representantes do movimento libertário da região. Também prestigiaram o evento o diretor de harmonia da União de Jacarepaguá, Márvio Araújo, e o diretor de Carnaval, Camarão Neto.

Reforçando a valorização cultural, o evento conectou a população de Paty de Alferes à relevância histórica dos acontecimentos, por meio de atrações locais, ações culturais idealizadas para os cidadãos e o reconhecimento de quem prestou grandes serviços à causa pública no Estado do Rio de Janeiro.