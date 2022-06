Último dia da Festa do Tomate 2022 - Divulgação

Publicado 20/06/2022 10:50

Maior evento do interior do estado do Rio, a Festa do Tomate de Paty do Alferes terminou ontem (19), com mais uma noite em que o Parque de Exposições de Avelar ficou lotado. A principal atração do último dia da 32ª edição da Festa foi o cantor Ferrugem.

Pela primeira vez realizado em dois finais de semana, o evento teve o total de oito dias e todos com sucesso de público. O prefeito de Paty, Juninho Bernardes, parabenizou a todos os presentes e destacou que o trabalho visa o fomento do turismo e o desenvolvimento do município. "É uma oportunidade de visibilidade que gera frutos o ano inteiro para a cidade", disse Juninho.