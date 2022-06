Festa do Tomate 2022 - Divulgação

Publicado 16/06/2022 10:44 | Atualizado 16/06/2022 10:55

A Festa do Tomate de Paty do Alferes recomeçou ontem (15), com sucesso de público e animação. Na véspera de feriado de Corpus Christi, o evento teve entrada franca e o show dos Barões da Pisadinha, ingredientes que lotaram o Parque de Exposições do município.

Além da animação da banda de piseiro, o público pode curtir o pagode de Chininha, o sertanejo de João Gabriel e momento de louvor com o Padre Omar, que recebeu o ex-paquito Marcelo Faustini em uma participação especial na música Romaria. Hoje (16), a Festa continua, com entrada paga, e os shows de Simone e Simária, Xamã e Orochi como destaques.