Prefeito Juninho tem a meta de tornar Paty totalmente iluminada por lâmpadas LED - Divulgação

Publicado 14/06/2022 11:32

A prefeitura de Paty do Alferes deu mais um passo para se tornar um município com iluminação pública 100% LED. Na última semana, começou a colocação de mais 1.825 luminárias em 20 bairros diferentes. Em 2020, em parceria com o Programa de Eficiência Energética da Light, a prefeitura trocou mais de mil luminárias em diferentes pontos da cidade, e em 2021, mais de 1.900 pontos. Com as instalações deste ano, o município alcançou 5 mil pontos, chegando à marca de 75% da iluminação pública da cidade. A economia com a troca das lâmpadas é de mais de R$1.350.000 por ano, segundo a prefeitura.



De acordo com o responsável técnico do projeto, as luminárias de LED são de alta tecnologia, mais eficientes e duráveis. “Este é um momento importante para a troca de lâmpadas em nosso município. Ela vai gerar economia em um momento em que a tendência em nosso país é o aumento na tarifa da energia elétrica por causa da inflação e do encarecimento da geração de energia. Com estes novos pontos, o ganho em luminosidade será de 40%”, explica Vagner Nazareth. “Este investimento é importante para o nosso município. Estamos preparando nossa cidade para o que há de mais moderno. Além da eficiência energética, as luminárias de LED reduzem em 80% o gasto em manutenção em relação às tradicionais. Nós queremos ampliar ainda mais as luminárias de LED, até chegar a 100%. Esse projeto traz sustentabilidade, melhora a eficiência luminosa e diminui a necessidade de manutenção, trazendo apenas benefícios para nossa Paty", disse o prefeito Juninho Bernardes.



Nesta semana, o prefeito anuncio a iluminação da Estrada do Jacob, rua onde fica a empresa Rigotex, no trecho que liga Avelar ao Mestre Xisto. O investimento feito pela prefeitura para a colocação dos braços de iluminação foi de cerca de R$200.000,00. "Este é um pedido antigo dos moradores. Há décadas há reivindicação de iluminação para a via, uma vez que ela é muito usada muito por moradores do segundo distrito para a prática de atividades físicas e como trajeto alternativo para quem vem de Paty para Avelar. Continuamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento de nossa cidade", comentou Juninho. Para um dos moradores de Avelar, a iluminação é uma conquista para os moradores do Segundo Distrito: "Excelente a atitude do prefeito Juninho. Além da segurança dos transeuntes, para nós que caminhamos e corremos aí à noite, vai ser também seguro para os moradores. Show essa iluminação!", disse Cadinho Fernandes.