Festa do Tomate 2022 termina no próximo final de semanaDivulgação

Publicado 11/06/2022 10:42 | Atualizado 11/06/2022 11:12

Ontem (10), começou a 32ª Festa do Tomate de Paty do Alferes, que vai até o próximo dia 19. Terceirizada pela prefeitura, a Festa é produzida pela Vivere Entretenimento, responsável pelas principais atrações. O maior evento do interior do Estado do Rio de Janeiro começou com a presença do prefeito Juninho Bernardes, do vice Arlindo Dentista, do deputado estadual Eurico Júnior, do deputado federal Lourival Gomes, de vereadores do município, secretários municipais e demais autoridades e representantes da sociedade civil.

"Nossa Festa traz alegria para nosso povo, mais que entretenimento, ela promove nossa agricultura, turismo, gera emprego e renda e dá visibilidade para nossa cidade. Agradeço aos servidores da Prefeitura, à Câmara Municipal, ao meu pai Eurico Júnior e ao governador Cláudio Castro por sempre apoiarem nosso projeto de governo de melhorar a vida dos patienses", disse o prefeito Juninho.

"Juninho, nós trabalhamos na assembleia para trazer recursos e ajudar no desenvolvimento de Paty. E você e Arlindo estão fazendo história em nossa cidade. Me dá muito orgulho ser seu pai. Ver vocês construindo o sonhado hospital municipal, o Casario, o Condomínio Industrial, investindo na agricultura, turismo, educação e saúde, fazendo a diferença em Paty é emocionante. Podem sempre contar comigo", disse o deputado Eurico.

A noite de abertura do evento teve o desfile para escolha da Rainha da Festa, que terminou com a vitória da jovem Uliara Rosa. Em seguida, o público acompanhou o louvor da Pastora Helena Raquel, o show gospel regional e a apresentação da cantora Gabriela Rocha. Neste sábado (11), a Festa terá mais uma noite Gospel com entrada gratuita e shows de Davi Sacer e Andrea Fontes. No domingo (12), o primeiro final de semana do evento será encerrado com show de Gusttavo Lima.

Além dos shows, a Festa do Tomate conta com espaço gourmet, fazendinha, artesanato, indústria e comércio, concurso leiteiro, entre outras atrações. Veja abaixo os principais shows dos próximos dias de festa:

11 de junho (sábado): Atração Gospel Andrea Fontes e Davi Sacer (entrada franca)

12 de Junho (domingo): Gusttavo Lima

15 de junho (quarta): Os Barões da Pisadinha e João Gabriel (pista com entrada franca)

16 de junho (quinta): Simone e Simaria; Xamã e Orochi;

17 de junho (sexta): Jorge & Mateus e a dupla eletrônica DUBDOGZ;

18 de junho (sábado): Henrique & Juliano e JetLag

19 de junho (domingo): Ferrugem (pista com entrada franca).