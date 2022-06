Evento vai acontecer em dois finais de semana - Reprodução

Publicado 07/06/2022 13:45 | Atualizado 07/06/2022 13:52

O maior evento do interior do estado do Rio de Janeiro, a Festa do Tomate, começa nesta sexta-feira (10), no Parque de Exposições de Avelar, em Paty do Alferes. Terceirizada pela prefeitura, a 32ª edição do tradicional evento está sendo produzido pela Vivere Entretenimento, responsável pelas principais atrações.

Após 2 anos sem ser realização por causa da pandemia, a edição de 2022 será recheada de shows e diversas outras atrações, como Concurso Rainha da Festa, Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas, Concurso Culinário de Tomate Regional e Universitário, Torneio Leiteiro, Parque de Diversões, Fazendinha e Espaço Gourmet. Neste ano, a festa vai contemplar dois finais de semana, com atrações nacionais que prometem atrair um grande público da região, como Gabriela Rocha, Davi Sacer, Gusttavo Lima, Os Barões da Pisadinha, Simone e Simaria; Jorge & Mateus; Henrique & Juliano e Ferrugem. A venda de ingressos está disponível no site guicheweb.com.br.



“Nossa equipe tem trabalhado há meses para a realização desta festa. Este evento envolve mais do que entretenimento, é cultura, tradição, desenvolvimento econômico e visibilidade para nosso município. Depois de 02 anos sem poder realizar a maior Festa do Interior do nosso estado, nosso povo merece se divertir em uma festa de dar orgulho. Com 02 finais de semana de evento, vamos proporcionar ao nosso povo diversão e ao mesmo tempo movimentar a economia de nossa Paty, marcando o recomeço para nossa cidade. Paty está de braços abertos para receber a todos na Festa do Tomate 2022, que é Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado”, disse o prefeito de Paty, Juninho Bernardes. Veja, abaixo, os principais shows deste ano:

SEXTA (10/06) – ENTRADA FRANCA

17h30 ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

18H00 ABERTURA DO PARQUE DE DIVERSÕES

18H00 ABERTURA DO ARTESANATO

19H00 CONCURSO RAINHA DA FESTA DO TOMATE – PALCO PRINCIPAL

20H00 ABERTURA DA VILA GOURMET

20H00 SHOW GOSPEL REGIONAL – PALCO FM O DIA

21H30 PASTORA HELENA RAQUEL – PALCO VISITE PATY

23H00 GABRIELA ROCHA – PALCO VISITE PATY



SÁBADO (11/06) - ENTRADA FRANCA

12H00 ABERTURA DOS PORTÕES E DO PARQUE DE DIVERSÕES

13H00 ABERTURA DA FAZENDINHA

18H30 SHOW DE DANIEL MONERATO - GALPÃO LEITEIRO

19H00 SHOW GOSPEL REGIONAL - PALCO FM O DIA

21H00 FELLIPE VALADÃO – PALCO VISITE PATY

22H30 DAVID SACER – PALCO VISITE PATY

00H00 ANDREA FONTES – PALCO VISITE PATY



DOMINGO (12/06) - ENTRADA PAGA

12h00 Abertura Do Parque De Exposição

14h00 Concurso Regional De Culinária Do Tomate

15h30 Show Gospel Infantil Três Palavrinhas– Palco Fm O Dia

17h00 Fechamento Dos Portões

18h00 Abertura Dos Portões (Entrada Paga)

19h00 Sambaí - Palco Fm O Dia

20h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

21h00 Imaginasamba – Palco Fm O Dia

22h00 Gusttavo Lima – Palco Visite Paty

00h00 Terramar – Palco Fm O Dia

00h00 Felipe De Luca – Camarote

02h00 Dj Leandro – Camarote



QUARTA FEIRA (15/06) – ENTRADA FRANCA

12h00 Abertura dos Portões e do Parque de Diversões

13h00 Abertura da Fazendinha

18h00 Ordenha Concurso Leiteiro

19h00 Banda Folks – Palco Fm O Dia

20h30 Padre Omar - Palco Visite Paty

22h00 Chininha – Palco Fm O Dia

23h00 João Gabriel, Palco Visite Paty

01h00 Barões da Pisadinha – Palco Visite Paty

02h30 Cesário Ramos - Camarote

04h00 Dj Brito - Camarote



QUINTA FEIRA (16/06) – ENTRADA PAGA

06h, 12h, 14h E 22h Ordenha Concurso Leiteiro

12h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e da Fazendinha

17h00 Fechamento dos Portões

18h00 Abertura dos Portões com Ingresso

18:30h Moda de Viola no Galpão do Concurso Leiteiro com Paulo Santana

20h00 Os Mulekes – Palco Fm O Dia

21h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

22h00 Pique Novo – Palco Fm O Dia

23h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

00h00 Simone E Simaria – Palco Visite Paty

02h Xamã – Palco Visite Paty

03h Orochi – Palco Visite Paty

04h – Dj Leandro – Camarote



SEXTA FEIRA (17/06) - ENTRADA PAGA

06h, 12h, 14h e 22h Ordenha Concurso Leiteiro

12h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e Fazendinha

17h00 Fechamento dos Portões

18h00 Abertura dos Portões com Ingresso

18h00 Thomas Guedes - Palco Fm O Dia

20h00 Robinho – Palco Fm O Dia

21h00 Dj Leandro – Palco Visite Paty

22h00 Gamadinho – Palco Fm O Dia

23h00 Dj Leandro – Palco Visite Paty

00h00 Jorge e Matheus – Palco Visite Paty

01h30 Dj Leandro – Palco Visite Paty

02h00 Dubdogs – Palco Visite Paty

03:30h Luka Santiago - Camarote

Dj Brito Para O Encerramento Após o Término do Luka Santiago



SÁBADO (18/06) - ENTRADA PAGA

06h, 12h, 14h E 22h Ordenha Concurso Leiteiro

12h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e da Fazendinha

15h00 Concurso de Culinária Universitário

17h00 Fechamento dos Portões

18h00 Abertura dos Portões com Ingresso

19h00 Modão de Viola Grupo Caaipura – Galpão Leiteiro

19h00 Alma de Borracha – Palco Fm O Dia

20h30 Will Galdino – Palco Fm O Dia

21h30 Dj Brito – Palco Visite Paty

22h00 Ta Na Mente – Palco Fm O Dia

23h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

00h00 Henrique e Juliano – Palco Visite Paty

01h30 Dj Brito– Palco Visite Paty

02h00 Jetlag – Palco Visite Paty

03h30 Dj Leandro – Camarote



DOMINGO (19/06)–ENTRADA FRANCA

10h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e da Fazendinha

14h00 Premiação do Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas

15h00 Concurso Universitário de Culinária do Tomate

16h00 Mundo Bita – Palco Visite Paty

16h00 Premiação do Concurso Leiteiro

17h00 João Arthur – Palco Fm O Dia

17h00 Moda de Viola no Galpão do Concurso Leiteiro com Paulo Santana

18h30 Binho Simões - Palco Fm O Dia

19h30 Dj Leandro – Palco Visite Paty

20h30 Marvvila – Palco Fm O Dia

21h30 Dj Leandro – Palco Visite Paty

22h00 Ferrugem – Palco Visite Paty

23h30 Dj Brito - Camarote