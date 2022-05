Audiência acontece amanhã (27) - Divulgação

Audiência acontece amanhã (27)Divulgação

Publicado 26/05/2022 15:08

Nesta sexta-feira (27), a prefeitura de Paty do Alferes realiza a audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instrumento de planejamento que tem o objetivo de nortear o município a se ajustar ao cumprimento das obrigações previstas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Promovida por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a audiência virtual vai começar às 10h30 e os interessados devem acessar o link clicando aqui. O secretário municipal de Meio Ambiente falou sobre a importância da participação popular neste processo. "É imprescindível a participação de todos. O assunto é de suma importância para o desenvolvimento de nossa cidade sob diversos aspectos: ambiental, social, econômico, cultural, entre outros. Contamos com a participação de todos", ressaltou André Dantas.