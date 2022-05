Festa será realizada em dois finais de semana de junho - Divulgação

Publicado 24/05/2022 11:51



Paty do Alferes está em preparação para o maior evento do interior do estado do Rio de Janeiro, a Festa do Tomate 2022, que vai acontecer de 10 a 19 de junho. Após 2 anos sem edições da festa por causa da pandemia, a edição 2022 terá shows e diversas outras atrações, como Concurso Rainha da Festa, Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas, Concurso Culinário de Tomate, Torneio Leiteiro, Parque de Exposições e Fazendinha e Galpão da Cachaça. As vendas para shows de artistas como Gusttavo Lima, Simone e Simaria e Ferrugem estão abertas.

“Estamos nos preparativos para a nossa Festa do Tomate com muita dedicação e trabalho. A nossa festa é muito importante para o turismo de nossa cidade, para a visibilidade de nosso município e, depois de 2 anos, nosso povo merece se divertir em uma festa de dar orgulho. Com 2 finais de semana de evento, vamos proporcionar ao nosso povo diversão e ao mesmo tempo movimentar a economia de nossa Paty, marcando o recomeço para nossa cidade”, disse o prefeito Juninho Bermardes. Abaixo, as atrações confirmadas:

10 de junho (sexta): Gabriela Rocha

11 de junho (sábado): Davi Sacer

12 de Junho (domingo): Gusttavo Lima

15 de junho (quarta): Os Barões da Pisadinha e João Gabriel (pista com entrada franca)

16 de junho (quinta): Simone e Simaria; Xamã e Orochi;

17 de junho (sexta): Jorge & Mateus e a dupla eletrônica DUBDOGZ;

18 de junho (sábado): Henrique & Juliano e JetLag

19 de junho (domingo): Ferrugem (pista com entrada franca).