Paty do Alferes recebe o projeto amanhã (24) - Divulgação

Publicado 23/05/2022 17:17

Entre amanhã (24) e sexta (27) de maio, a Defensoria Pública da União (DPU) realiza mutirão de atendimento itinerante em três municípios do interior Rio de Janeiro: Paty do Alferes, Rio das Flores e Valença. A ação faz parte do projeto "DPU para Todos", que tem o objetivo de levar os serviços prestados pela instituição a locais que não contam com unidade da instituição.



Amanhã, o atendimento em Paty do Alferes será realizado na Casa Paroquial Paróquia N. Sra da Conceição, das 9h às 12h. Em Rio das Flores o serviço será realizado na quarta (25), na paróquia Santa Tereza D’Ávila, também das 9h às 12h. Já em Valença, os atendimentos devem ocorrer em dois dias (26 e 27 de maio), na Paróquia São Sebastião do Monte D’Ouro, das 9h às 12h, e 14h às 17h, respectivamente. Serão atendidas famílias com renda familiar de até R$ 2 mil.



O serviço atende demandas relacionadas a benefícios previdenciários e assistenciais, tais como aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e Benefício de Prestação Continuada - BPC/LOAS. O atendimento é gratuito e o cidadão interessado deve comparecer ao local levando documentos pessoais (carteira de identidade ou outro documento de identificação e CPF), além de comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho e documentos relativos ao caso para o qual precisam de atendimento (por exemplo, laudos e atestados médicos, negativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS). Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.



*Serviço*



DPU para Todos em Paty do Alferes



Dia: 24/05/2022

Hora: 9h às 12h

Local: Casa Paroquial Paróquia N. Sra da Conceição

Endereço: Largo da Matriz, 145, Centro.





DPU para Todos em Rio das Flores



Dia: 25/05/2022

Hora: 9h às 12h

Local: Paróquia Santa Tereza D’Ávila

Endereço: Praça Manoel Duarte, 03, Centro.



DPU para Todos em Valença



Dias: 26 e 27/05/2022

Hora: dia 26, das 9h às 12h. Dia 27, das 14h às 17h

Local :Paróquia São Sebastião do Monte D’Ouro

Endereço: R. Padre José de Albuquerque, 120, Bairro Monte D’Ouro.



DPU para Todos



O projeto "DPU para Todos" consiste no deslocamento de defensores públicos federais às cidades não abrangidas por unidades da instituição. O objetivo é facilitar o acesso da população brasileira aos serviços prestados pela DPU.



Em 2021, a Câmara de Vereadores do Município de Valença, no Rio de Janeiro, condecorou a Defensoria com moção de aplauso pela execução do projeto “DPU Para Todos” no município. A instituição foi homenageada pela promoção e garantia dos direitos humanos às pessoas de baixa renda. O secretário de Acesso à Justiça da DPU, Murillo Martins, foi pessoalmente receber o certificado, juntamente com os demais integrantes do projeto.

