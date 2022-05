Nova secretária falou sobre seus projetos na reunião - Divulgação

Publicado 19/05/2022 15:33

A Secretaria de Cultura de Paty do Alferes promoveu uma reunião do Conselho Municipal com a nova secretária, Tamires Fortuna. Participaram do evento representantes da Sociedade Civil e do Poder Público, conselheiros eleitos para o biênio 22/24.



No encontro, realizado semana passada, os presentes discutiram novas estratégias para o desenvolvimento cultural da região. A nova secretária de Cultura destacou seus projetos para a política cultural do município. "O prefeito Juninho disse que quer alavancar a política cultural de Paty e eu assumi a secretaria com este propósito, de junto com a sociedade civil, destacar e promover a cultura patiense. Nós temos uma história rica, uma cultura forte e diversos instrumentos sendo elaborados para impulsionar a cultura em nossa cidade. Temos nossa feira de artesanato; lançamos o projeto "Cultura vai à Feira" , com atrações culturais todos os sábados; estamos em parceria com a Funarte, reformando espaços da nossa Aldeia de Arcozelo e captando recursos para mais restaurações; vamos ter um espaço cultural no Casario do Paty Previ, que será inaugurado em breve, e vamos lançar ainda mais novidades para fortalecer a cultura patiense", disse Tamires.