Lançamento do projeto teve o aulão Acorda CorpoDivulgação

Publicado 19/05/2022 14:33

Novidade lançada na Feira de Paty do Alferes no último sábado (14), o projeto Cultura vai à Feira volta a animar a Praça George Jacob Abdue nesta semana. O objetivo do projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa é promover atrações culturais todos os sábados no point mais badalado da cidade. No próximo sábado (21), a atração será a Moda de Viola com o Grupo Caaipura. A apresentação vai começar às 9h30. Das 9h às 17h, vai funcionar a feira de artesanato local.