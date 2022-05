Paty do Alferes - Paty do Alferes

Publicado 13/05/2022 11:06

Em parceria com o Sebrae, a prefeitura de Paty do Alferes vai oferecer a oficina gratuita para os microempreendedores individuais do município como parte da celebração da Semana do Mei. Na próxima terça-feira (17), "Aumente suas Vendas" será apresentada na Secretaria de Agricultura (Rua Mario Kroeff, nº 80 - Arcozelo), das 8h às 12h. Os interessados podem se inscrever virtualmente na plataforma criada pela prefeitura