Novas etapas começaram nesta semanaDivulgação

Publicado 10/05/2022 17:27

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes iniciou novas etapas das campanhas de vacinação no município. A 4ª dose da vacina contra a covid-19 está disponível para pessoas com 70 anos ou mais, desde que tenham completado 120 dias da 3ª dose e não estejam com sintoma gripal. O município também anunciou o início da segunda fase da vacina contra a gripe/influenza.

Agora, além dos idosos acima de 60 anos, podem ser imunizados os seguintes grupos: crianças (6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas; professores; portadores de comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; força de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.



"Graças a vacinação, já estamos há 3 meses sem óbitos de covid em nossa cidade, mas para continuarmos assim é muito importante que o público-alvo tome a quarta dose. E a gripe é uma doença que pode se tornar grave e possui sazonalidade, ou seja, uma doença em que a maior parte dos casos está concentrada em um período específico do ano. Assim, é muito importante que os grupos prioritários não percam seu momento de vacinar", disse Fabiana Cerqueira, secretária de Saúde de Paty.