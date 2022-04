Vista panorâmica de Paty do Alferes - Divulgação

Publicado 29/04/2022 14:03

A prefeitura de Paty do Alferes, em parceria com a Associação de Moradores do bairro Palmares, vai celebrar o Dia do Trabalhador, no próximo domingo (1º), com show do grupo Caipura, Moda de Viola e Roda de Dança Embalauê. O evento gratuito será realizado na sede da Associação de Moradores a partir das 9h, com barracas de produtos locais, bazar de roupas e acessórios, cantina, cerveja artesanal, atividades infantis e jogos como sueca e futebol. A Associação de Moradores de Palmares fica na Alameda Central, nº 1695.