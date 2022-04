Ação Asfalto já pavimentou outras 64 vias de Paty - Divulgação

Publicado 25/04/2022 07:59

A prefeitura de Paty do Alferes concluiu o asfaltamento da rua Oswaldo Barcelos Dantas, a 65ª via do programa Ação Asfalto. Conhecida como Rua dos Paraíbas, a via pavimentada fica no Bairro Esperança. de acordo com a prefeitura, o programa da gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista é o maior asfaltamento promovido na região Centro Sul.



A previsão era que a via fosse asfaltada por meio de uma emenda federal, mas por atrasos de pagamentos por parte do convênio com a Caixa Econômica Federal, a empresa abandonou a obra e a pavimentação precisou ser adiada. De acordo com o secretário de Planejamento, o prefeito preferiu atender à antiga reivindicação dos moradores com recursos municipais do que esperar novo convênio com o Governo Federal. "O prefeito Juninho queria cumprir sua promessa com a população, em especial com os moradores da rua dos Paraíbas, e sabia que tentar pela CEF, por conta da burocracia, ia demorar anos. Assim, nós notificamos a empresa pelo abandono da obra, cancelamos a licitação e o município arcou o asfaltamento com recursos próprios", explicou Gilvacir Draia.



"Este é um projeto muito importante. Nós estamos levando desenvolvimento, tirando muitas famílias da poeira e lama com o Ação Asfalto. Esta é a rua asfaltada de número 65, e em 20 bairros diferentes e vamos fazer muito mais neste nosso segundo mandato. Quero agradecer a toda a equipe da prefeitura, aos nossos vereadores e ao meu pai e deputado Eurico Júnior, que tem se empenhado para ajudar nosso município, buscando apoio do nosso governador Cláudio Castro, que tem destinado recursos para nossos projetos. O Ação Asfalto visa o desenvolvimento de nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. E estamos empenhados em levar a mais famílias este projeto histórico de Paty", disse o prefeito Juninho.



“Juninho, você e sua equipe estão de parabéns. Está rua foi um grande desafio, mas vocês não desistiram. Deram duro e hoje estão entregando mais este asfalto. Você e toda população podem continuar a contar comigo e com o governador Cláudio Castro. Estou sempre buscando mais parcerias e investimentos para Paty do Alferes, para ajudar você a continuar a melhorar a vida do povo patiense", comentou o deputado estadual e ex-prefeito de Paty, Eurico Júnior.

"Nossa equipe faz a preparação das vias para aplicação da massa asfáltica. Este trabalho reduz em pelo menos 50% os custos do projeto. Com a drenagem, base e sub-base conseguimos baratear os custos pela metade do asfalto. Conseguindo levar a mais patienses este benefício. Quero agradecer ao prefeito Juninho e o vice Arlindo por acreditar em nosso trabalho e estarem fazendo história em Paty, com o maior projeto de asfalto que o município já viu”, ressaltou o secretário de Obras.



Moradores da rua Oswaldo de Bastos Dantas comentaram o asfaltamento. "Há mais de 20 anos eu esperava por esta obra. O prefeito Juninho e o deputado Eurico Júnior estão de parabéns. Este asfalto vai ajudar muito a gente, pois há anos sofremos com a poeira e lama. E agora com esta abertura da rua, ficou melhor ainda", disse Dejair Rodrigues Vieira. "Eu moro nesta rua há 25 anos. Sempre prometeram asfaltar, mas ninguém tinha conseguido. Parabéns ao prefeito Juninho por asfaltar esta nossa rua. Minha esposa Maria, que faleceu ano passado, ia ficar muito contente de ver este asfalto. Ela não está aqui, mas nós estamos muito feliz de ver este nosso sonho realizado", comentou Carlos Alfredo da Silva.