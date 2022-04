Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Paty do Alferes fica no sul do estadoDivulgação

Publicado 20/04/2022 16:34 | Atualizado 20/04/2022 16:40

A prefeitura de Paty do Alferes, por determinação do prefeito Juninho Bernardes, abriu vagas para estágio remunerado em diferentes áreas. Inicialmente, são 17 vagas: 10 para Direito, 1 para Biblioteconomia, 1 para Comunicação Social, 1 para Administração/Gestão, 1 para Geografia, 1 para Sistemas de Informação/Informática e 2 para estudantes do Ensino Médio.