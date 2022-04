"Projeto Mantiqueira visa financiar a proteção/conservação de áreas verdes", diz secretário - Divulgação

Publicado 20/04/2022 07:49

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Agricultura, promoveu uma reunião com produtores e proprietários rurais interessados em aderir ao Conservadores da Mantiqueira, projeto que tem o objetivo de promover a proteção de remanescentes, fragmentos de floresta e vegetação.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Conservadores da Mantiqueira prevê retorno financeiro aos produtores que protegerem suas propriedades. "O projeto visa financiar a proteção/conservação de áreas verdes. Os participantes podem receber até R$ 300,00 por hectare ao ano e insumos para cercamento. No futuro, ainda vão poder ganhar com crédito de carbono. Desta forma, os produtores cumprem a lei de preservar suas propriedades e ainda tem vantagens financeiras garantidas. Foi uma reunião bem esclarecedora para os produtores", disse André Dantas.