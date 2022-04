Prefeito recebeu o prêmio na última quarta (06), no Rio - Divulgação

Publicado 08/04/2022 09:49

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae-RJ na última quarta-feira (06), no auditório da Casa do Comércio, no Rio. A premiação tem o objetivo de valorizar as iniciativas de gestores públicos municipais que implantaram projetos de apoio e desenvolvimento de micro e pequenos negócios com resultados comprovados.



O prefeito Juninho foi premiado na categoria "Inovação e Sustentabilidade" com o projeto "Feira Agroecológica de Paty", que transformou a Agricultura Familiar do município. Para a premiação estadual, 30 projetos de 24 municípios foram selecionados e concorreram em oito categorias (Sala do Empreendedor; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Inovação e Sustentabilidade; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Cidade Empreendedora – Região Sudeste; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; e Compras Governamentais). A premiação nacional está prevista para acontecer em maio.

"Ganhar esta etapa estadual do Prefeito Empreendedor, depois de muito trabalho e dedicação, é especial. Este é um projeto que construí com a minha equipe enquanto ainda era vereador, e juntos trabalhamos para implementar nossa Feira Agroecológica em Paty, que hoje também funciona em Avelar, e que muda a vida dos agricultores familiares de nossa cidade. Ela ampliou em 300% a diversificação de produtos agrícolas e promove práticas sustentáveis de plantio, como a agroecologia. Quero agradecer a toda equipe da prefeitura, nossos agricultores, servidores, a equipe do Sebrae e ao meu pai, Eurico Júnior, que ajudaram a construir este projeto empreendedor. E este é um só dos muitos projetos que estamos desenvolvendo para melhorar a vida dos patienses", disse Juninho.



Para o coordenador regional do Sebrae na região Centro Sul, o prêmio foi mais que merecido. "É o reconhecimento a um projeto maduro, com resultados claros e que vem transformando a realidade dos produtores. Parabéns ao prefeito Juninho Bernardes e toda sua equipe, por uma política pública inclusiva capaz de reconhecer a tradição e a cultura de sua gente. E mais uma vez obrigado pela confiança de sempre", disse Jorge Pinho.



Segundo a prefeitura, a Feira de Paty é uma política pública que transformou a vida dos produtores patienses e beneficiou o público em geral, que hoje encontra produtos de qualidade de hortifruti e de agroindústria, além de ter virado um ponto turístico do município. A Feira acontece todos os sábados, no Centro e no Distrito de Avelar, das 8h às 13h.