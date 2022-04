Programa será ampliado em Paty do Alferes - Divulgação

Publicado 07/04/2022 09:13

O programa Mais Saúde pra Gente, lançado em setembro de 2021 pelo prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, e pelo vice-prefeito Arlindo Dentista, está com novo processo seletivo aberto para Pós-Graduação em Saúde da Família. Pioneiro no estado do Rio de Janeiro, o projeto é um convênio com a Funrio, nos moldes do antigo programa Mais Médicos, do SUS, e visa a formação para médicos que prestam atendimento de 32h nas unidades de saúde do município.