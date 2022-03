Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, de acordo com o IBGE - Divulgação

Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, de acordo com o IBGEDivulgação

Publicado 30/03/2022 16:09

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes iniciou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-10 em idosos acima de 80 anos e que há 4 meses tenham tomado a 3ª dose. A vacinação acontece na Maternidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e nas demais unidades de saúde em dias agendados. Os moradores devem entrar em contato com a unidades de saúde mais perto de sua residência para saber o dia da aplicação. De acordo com a Secretaria de Saúde, é obrigatória a apresentação do cartão do SUS, comprovante de residência, documento com foto e comprovante da vacinação anterior.



"Estudos comprovam a eficácia das vacinas para evitar casos graves e óbitos, portanto, para evitar complicações da doença nos idosos, que são o público mais vulnerável, é necessária a segunda dose de reforço. Em nosso município este mês não registramos óbitos e nem internações da doença e para continuarmos assim, é necessário que as pessoas continuem a completar seus esquema vacinal, em especial, os mais vulneráveis", ressaltou a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira. Para mais informações sobre a vacinação, a prefeitura disponibilizou o telefone 24 98165-0328.