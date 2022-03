Encontro aconteceu na última segunda (22) - Divulgação

Publicado 25/03/2022 14:34

Na última segunda (22), o deputado estadual Eurico Júnior promoveu uma reunião entre o prefeito Juninho Bernardes e representantes da Polícia Militar da região para solicitar mais segurança para Paty do Alferes por meio de um conjunto de ações para a melhoria do policiamento na cidade. No encontro, realizado no Centro Cultural Maestro José Figueira, o prefeito apresentou o novo secretário de Ordem Pública, o policial militar Renato Fernandes, ao tenente-coronel Cavalcante, que representou o coronel Malheiros do 5º CPA; ao tenente-coronel Félix, Comandante do 10º Batalhão; ao tenente-coronel Manato, subcoordenador de área do 5º CPA do Ceproeis; à tenente-coronel Patrícia, subcoordenadora de contrato do Ceproeis; à major Renata Guedes, subcomandante do 10º Batalhão; e ao Capitão Márcio Alves, comandante da 2ª Cia do 10º Batalhão.

Também participaram da reunião o presidente da Câmara de Paty, Rômulo Rosa e o vereador Denilson Nogueira, além de secretários municipais, representantes da sociedade civil e da imprensa local. "Estamos solicitando há um tempo mais segurança para nossa Paty do Alferes. Nesse final de semana conseguimos mais 4 viaturas patrulhando a nossa cidade. Eu e o prefeito Juninho nos reunimos esta semana novamente com o nosso governador Cláudio Castro, que se comprometeu a trabalhar para termos mais segurança pública em Paty e região. Sei que, se somarmos com a Polícia Militar e nossa Guarda Municipal, vai ser muito bom para a segurança de nossa sociedade. Vocês podem contar com meu apoio sempre", disse o ex-prefeito da cidade, Eurico.

"O prefeito Juninho e o deputado Eurico Júnior sempre têm nos solicitado mais policiamento, mas estamos com um efetivo mais reduzido por causa de aposentadorias e de uma operação que conta com mais de 50 homens em Barra Mansa. Mas em parceria com a Polícia Civil, já estamos iniciando um reforço no policiamento, para trazer de volta a segurança aqui na região, buscando evitar situações como a de semana passada, quando um elemento do tráfico de Miguel Pereira, da Praça da Ponte, foi assassinado aqui na região, por guerra de facções. Nós estamos, por orientação do comandante geral, reforçando o patrulhamento da região, e, por orientação do coronel Malheiros, vamos também mandar reforço pelo regime adicional de serviço a partir de semana que vem. Nós estamos aqui para trazer melhorias no policiamento em Paty do Alferes", destacou o tenente-coronel Félix, comandante do 10º Batalhão.



"Há mais de um ano, estamos lutando para conseguir mais segurança para nossa cidade. Infelizmente, ainda não tínhamos conseguido. Tivemos casos que assustaram nossa população, como o assassinato do nosso secretário de Ordem Pública, até hoje sem nenhuma informação. Mas quero agradecer por vocês estarem aqui, por se comprometerem a reforçar nossa segurança e estender o nosso patrulhamento. Agradeço ao meu pai, nosso deputado Eurico, por trabalhar incansavelmente por nossa cidade. Juntos, estamos trabalhando para ter mais segurança e para que Paty continue sendo um lugar de qualidade de vida e tranquilo para os munícipes e turistas", ressaltou o prefeito Juninho.



O novo secretário municipal de Ordem Pública falou sobre sua expectativa para a segurança de Paty. "Estou chegando para somar. Vamos tentar uma aproximação maior entre a Prefeitura de Paty e a Polícia Militar, promovendo ações conjuntas, e só quem tem a ganhar com isso é a população de bem do nosso município", disse Renato Fernandes.