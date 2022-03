Evento foi realizado na semana passada - Divulgação

Publicado 23/03/2022 08:58

Paty do Alferes - Mais um passo foi dado para a Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Paty do Alferes. O prefeito Juninho Bernardes e o presidente da Funarte, Tamoio Athayde Marcondes, assinaram um Termo de Cooperação Técnica para recuperação da Aldeia de Arcozelo e entregaram à população a reforma da Capela São Francisco de Assis e do coreto na segunda-feira (14). A próxima etapa envolve a restauração da Casa de Paschoal Carlos Magno, para inauguração de um Museu em homenagem ao dramaturgo, prevista para o final do ano.



A cerimônia começou com a apresentação musical da Banda "Luzeiro de Paquetá”. Em seguida, houve a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Paty e a Funarte no Anfiteatro Itália Fausta, na Aldeia de Arcozelo. Estiveram presentes o diretor Executivo da Funarte, Marcelo Neri, a coordenadora da Aldeia, Helenice Pontes, diretores da FANARTE, os vereadores Denilson Nogueira e Macarrão, secretários municipais, conselheiros de Cultura, artistas e representantes da sociedade civil. Os presentes visitaram os espaços já reformados, como o coreto e a Capela São Francisco de Assis, que recebeu a bênção do Pároco de Paty do Alferes, Welder de Carvalho Silva.



O termo de cooperação técnica tem por objetivo o esforço conjunto entre a prefeitura de Paty e a Funarte para ações e projetos visando à continuidade de revitalização do Centro Cultural Aldeia de Arcozelo. Segundo a prefeitura, esse documento é essencial para a busca de recursos em conjunto para o grande projeto de restauração do espaço e permitirá a celebração de contratos com pessoas físicas e jurídicas, com vistas ao desenvolvimento de projetos voltados à revitalização do Centro Cultural Aldeia de Arcozelo, compreendendo ações como recuperação, restauração, revitalização e ocupação, utilizando, para tanto, recursos próprios ou repassados através de convênios com os órgãos federais e estaduais. Assim, a prefeitura pode buscar a captação de recursos junto ao poder público e à iniciativa privada, definindo, em parceria com a Funarte, a aplicação desses e os locais a serem recuperados e revitalizados. O termo também prevê a realização de eventos em diversas áreas, com ênfase e prioridade para o segmento cultural, aulas, oficinas, seminários, bem como utilizar a área externa, que engloba o Teatro Itália Fausta, a alameda de entrada, estacionamento e pátio, incluindo, futuramente, as áreas que se encontram em recuperação.



O prefeito destacou a importância daquele momento: "É uma satisfação muito grande por mais um passo que está sendo dado, hoje, pela recuperação da Aldeia de Arcozelo. A gente vem trabalhando demais para que outros passos, visando à recuperação da nossa Aldeia, sejam dados. Na prática, esta assinatura permite que a Prefeitura também possa aportar recursos para fazer projetos, visando à captação de recursos, contratando captadores de recursos de incentivo à cultura. Este é um patrimônio histórico, político e cultural não só da cidade de Paty do Alferes, mas da América Latina. Adianto pra vocês que, dentro deste ano, muitas coisas vão ser anunciadas. Já temos interessados em parceria público/privada para estarem aqui na Aldeia. Agradeço o empenho de todos que estão trabalhando para nossa Aldeia voltar para o público, voltar para fazer cultura e turismo. Nós estamos empenhados na revitalização dos espaços históricos e culturais de nosso patrimônio. Conseguimos a obra de restauração da nossa Igreja Matriz, do Antigo Casarão da Câmara e, agora, estamos encaminhando a restauração de nossa Aldeia. Agradeço o empenho de todos para isso acontecer", disse Juninho.



A Juíza Federal da 1ª Vara de Três Rios, onde há uma ação judicial visando à recuperação da Aldeia, também falou sobre o projeto. "É um prazer estar aqui hoje. Estamos vivendo um dia histórico e compartilhando um pouquinho desta história. Só de a gente pisar aqui, percebe que é um lugar carregado de cultura, arte e de muita magia. Estamos aqui, hoje, para a reinauguração de alguns espaços, o que me deixa muito feliz. Ainda existe um caminho longo a percorrer, mas isso não nos impede de celebrar o possível. Caso vocês ainda não tenham tido a oportunidade, eu peço que olhem para cima e sintam o que eu senti chegando aqui: uma magia deste lugar especial que merece ser preservado e contar futuras histórias", disse Abby Magalhães



O presidente da Funarte ressaltou a importância do momento para a cultura do país. "A Funarte tem patrimônios espalhados pelo Brasil.É um esforço enorme que, com poucos recursos, realiza muito. Quando, há menos de um ano, assumi a direção da Funarte, me trouxeram para Paty do Alferes. Eu senti a força deste lugar e de sua história. Me assustei com os espaços deteriorados. O Marcelo Nery, como engenheiro, me acalmou e viu a possibilidade de, aos poucos, conseguirmos recuperar estes espaços. E isso não tem como acontecer sem a ajuda da Prefeitura. Que todos possamos nos empenhar para aqui voltar a ser destaque cultural na América Latina. E que daqui consigamos formar amantes da cultura e educação”, disse Tamoio Marcondes.