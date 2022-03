Projeto Agrofloresta na Escola promove sustentabilidade em Paty | Paty do Alferes | O Dia

Projeto será ampliado para mais escolas no futuro - Divulgação

Projeto será ampliado para mais escolas no futuroDivulgação

Publicado 17/03/2022 08:44

O projeto Agrofloresta na Escola, promovido pela Secretaria de Educação de Paty do Alferes, está ensinando às crianças conceitos e práticas de sustentabilidade, empreendedorismo e integração com o alimento. “O projeto de educação ambiental, idealizado pelo prefeito Juninho Bernardes, trabalha temas relacionados à agroecologia, agrofloresta, cultivo orgânico e tudo sobre a natureza em um sistema lúdico e prático. Nossas crianças têm a oportunidade de mexer com plantas e terra e ajudam a construir este espaço. A escola é em período integral e o projeto Agrofloresta é uma oficina em que os alunos do 1º ao 5º vem toda semana participar", disse o engenheiro ambiental e idealizador técnico do projeto, Stephano Carvalho.

O projeto está em seu terceiro ano e atualmente acontece na E. M. José Pereira da Silva, na Capivara, contemplando cerca de 150 alunos de 7 turmas. "Este é um projeto ambiental que tem ensinado os alunos a importância de promover o desenvolvimento sustentável. A gente realizou um espaço de reflorestamento na escola, com recuperação de mata ciliar por meio do sistema agroflorestal, tem um córrego que passa na escola o reflorestamento é composto de árvores nativas e de bananeiras. Temos também o espaço da trilha do Guandu, trabalhamos com adubação verde, também temos uma horta floresta, com diversas frutas, hortaliças e temperos que são consumidos na escola ou nossas crianças levam para escolas e temos também um galinheiro. Criamos 5 espaços que são interligados e ensinam nossas crianças a importância do cultivo em harmonia com a natureza", detalhou Stephano.

De acordo com o secretário de Educação, David Mello, a ação inovadora pretende trazer um diferencial no processo de educação e conscientização dos alunos quanto às questões ambientais e será ampliado para mais escolas municipais. "Eu gosto muito porque já aprendi bastante coisa, como o feijão guandu e várias outras coisas diferentes. Eu achei muito legal o dia que a gente plantou na horta da escola, a gente aprendeu a plantar e a cuidar do solo", comentou Sofia Souza, aluna do 4º ano.