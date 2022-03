Aldeia de Arcozelo - Divulgação

A prefeitura de Paty do Alferes emitiu um convite para que a população acompanhe a Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a Funarte, que tem o objetivo de reunir esforços na busca de captação de recursos para a recuperação do Centro Cultural da Aldeia de Arcozelo. Conforme informou O Dia, o prefeito Juninho Bernardes e o presidente da Funarte, Tamoio Athayde Marcondes, vão assinar o termo amanhã (14), às 13. A cerimônia acontecerá no Anfiteatro Itália Fausta na Aldeia de Arcozelo e será transmitido pela página oficial da prefeitura no Facebook. Em seguida, a diretoria da Funarte vai visitar os espaços já reformados, como o Coreto e a Capela São Francisco de Assis, que receberá a bênção do Pároco de Paty do Alferes, Welder de Carvalho Silva.