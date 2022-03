Aldeia de Arcozelo - Divulgação

Aldeia de ArcozeloDivulgação

Publicado 10/03/2022 10:21

Na próxima segunda-feira (14), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, e o presidente da Funarte, Tamoio Athayde Marcondes, vão assinar um Termo de Cooperação Técnica pela Aldeia de Arcozelo. O objetivo principal é reunir esforços na busca de captação de recursos para a recuperação do Centro Cultural criado por Paschoal Carlos Magno. A cerimônia acontecerá no Anfiteatro Itália Fausta na Aldeia de Arcozelo, às 13h. Em seguida, a diretoria da Funarte vai visitar os espaços já reformados, como o Coreto e a Capela São Francisco de Assis, que receberá a bênção do Pároco de Paty do Alferes, Welder de Carvalho Silva.



A Funarte iniciou as obras de restauração e reforma no ano passado, quando recebeu da prefeitura de Paty do Alferes o título de propriedade, após registro no Cartório de Registro de Imóveis do município. O legado de Paschoal esteve em disputa desde 1984, quando grande parte das instalações desabaram. Um processo judicial discutiu a destinação do patrimônio, até que em 2003 a Funarte recebeu do Juiz de Vassouras a sentença de incorporação da Aldeia de Arcozelo ao patrimônio da Fundação. Daquele ano em diante, a incorporação foi possível através do empenho conjunto da Procuradoria da Funarte e da Procuradoria Geral da Prefeitura de Paty do Alferes.



Segundo a prefeitura, Juninho Bernardes está empenhado nessa Cooperação Técnica entendendo como uma ação de grande importância para captação de recursos que possibilitará a recuperação de mais um patrimônio cultural e histórico de Paty do Alferes. Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, cerimônia da próxima segunda será aberta ao público, respeitando os protocolos de distanciamento, uso de máscaras cobrindo nariz e boca e disponibilização de álcool em gel, e transmitida. Além do prefeito e do presidente da Funarte, estarão presentes o diretor executivo da Funarte, Marcelo Neri, a coordenadora da Aldeia, Helenice Pontes, conselheiros de Cultura, artistas e representantes da sociedade civil.