Encontro reuniu cerca de 50 artesãosDivulgação

Publicado 09/03/2022 11:36

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promoveu o primeiro encontro do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense. Cerca de 50 artesãos do município participaram da reunião na última semana, no Centro Cultural Maestro José Figueira. O Programa, fruto da parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Paty, contempla o mapeamento dos artesãos do município em uma das etapas.



O encontro teve como objetivo apresentar o programa para o setor Cultural de Artesanato, bem como estabelecer diálogo entre a equipe da Secretaria de Cultura e as demandas do grupo de artesãos. Segundo a prefeitura, o próximo passo é cadastrar cada artesão no Programa, habilitando-os para fase seguinte, que contará com capacitação em empreendedorismo, marketing e técnicas de artesanato.



De acordo com o secretário de Cultura de Paty, esta é uma oportunidade para os artesãos patienses participarem de um projeto que vem para fortalecer esta importante atividade econômica e cultural. "O prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo Dentista em sua gestão ressaltam a importância da política cultural e o programa vem ao encontro desta visão. O projeto vai não só fazer um diagnóstico de nosso artesanato, mas promover capacitação para fortalecermos esta importante atividade em nosso município", disse André Noronha.