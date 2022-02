Paty do Alferes confirma 105ª morte por covid-19 | Paty do Alferes | O Dia

Paty possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 24/02/2022 14:13

De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (24) pela prefeitura, Paty do Alferes registrou a 105ª morte por covid-19. O número de casos ativos da doença no município caiu de 50 para 39 e nenhum dos pacientes está internado. Paty do Alferes acumula 5.836 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.