Trecho da Rota Avelar, em Paty do AlferesDivulgação

Publicado 24/02/2022 11:49 | Atualizado 24/02/2022 11:50

Destaque por seu Turismo Rural, Paty do Alferes está entre as principais opções de turistas que procurar sossego para o período de carnaval. De acordo com a secretária de Turismo, o turismo rural em Paty é uma parceria público-privada em que estão disponíveis hospedagem, atrativos, alimentação e receptivos. "São mais de 40 empreendedores que se organizaram em 4 rotas com muita opção de lazer e aconchegantes hospedagens, visando ofertar aos nossos turistas o melhor da experiência rural. Tem fazendinha, orquidários, apiários, alambiques, a vista do por do sol do nosso Mirante do Morro do Fama, são experiências únicas e encantadoras, de tirar o fôlego", disse Dayanna Marques. Conheça as 4 rotas rurais do município e veja as imagens na galeria.

Rota Maravilha

Uma experiência completa de vida rural. Uma fazendinha com passeio a cavalo, cachoeira, visita a fábrica de laticínios, alambique, orquidário, doces caseiros e o visual incrível do mirante do Morro do Fama. O pôr do sol de lá é famoso.

Rota Palmares

Passeio com cheiro de mato, visual incrível e com muita história. Tem fazenda que deu nome ao cavalo Mangalarga à fuga dos escravizados, passando pelo famoso Caminho do Imperador. Tem estradas para caminhadas, cavalgadas e passeios ciclísticos com muita natureza, um comércio rústico e cultivo de produtos orgânicos. Tem um belo lago e o jequitibá de 300 anos.

Rota Arcozelo /Centro

Nesta rota, você encontra muita história e produtos agrícolas. Tem o primeiro Museu da Cachaça do Brasil. Também estufas agrícolas, cervejaria artesanal, o típico comércio patiense, o Monumento dos 200 anos da cidade e a feira da agricultura familiar, aos sábados.

Rota Avelar

Nesta rota, você encontra o Horto Municipal, alambiques, apiários, pesque e pagues, aviário, orquidário, fazendas históricas e lindas praças com árvores centenárias.