Projeto foi lançado na semana passada - Divulgação

Projeto foi lançado na semana passadaDivulgação

Publicado 22/02/2022 12:55 | Atualizado 22/02/2022 12:57

A prefeitura de Paty lançou o + Música Paty, projeto de musicalização para alunos da rede municipal. Inicialmente, todos os alunos do 4º e 5º do ensino fundamental de 7 escolas participam do projeto com aulas de musicalização, flauta doce e canto coral. De acordo com o secretário de Educação, a previsão é ampliar o projeto até os alunos do 9º ano e criar a Orquestra-Escola, camerata de flauta, corais, técnicas de instrumentos, formação musical, concertos, palestras e outras atividades. "Este é um projeto espetacular. A educação é uma das prioridades do governo Juninho e Arlindo, e eles apoiam todas as atividades que visam a educação de forma ampliada. A musicalização é uma atividade cultural e muito importante para nossos alunos, ela traz um novo panorama de aprendizagem, tanto artístico quanto lógico para a formação de nossas crianças", disse David Mello.



O Maestro Vizani e sua equipe estão à frente do projeto, que ao longo da última semana fez apresentações musicais nas escolas participantes, visando apresentar o projeto e despertar as crianças para o universo musical. O maestro é professor do curso de Licenciatura em Música na Universidade Católica de Petrópolis; maestro do Coral das Meninas do Canarinhos de Petrópolis; maestro do Coral Laus Deo, do Colégio de Aplicação da UCP; diretor artístico do Espaço Artístico e Musical Monsenhor Paulo Daher; idealizador e diretor da Escola de Música UCP e da Orquestra-Escola Petrópolis. "A nossa educação é destaque em nosso estado. Ganhamos o 1º lugar no Índice de Oportunidades Educacionais e temos trabalhado muito para a valorização dos profissionais da educação, investimos em reformas das nossas escolas e estamos também investindo na parte pedagógica de nossa educação. Agora, com este projeto de iniciação ao universo musical, estamos ofertando novas oportunidades para nossos alunos, ampliando o conhecimento que pode transformar a vida deles para melhor", disse o prefeito Juninho Bernardes.