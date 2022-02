Prefeito Juninho assina documento encaminhado à Câmara - Divulgação

Publicado 21/02/2022 17:12

A administração do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista anunciou um novo reajuste para os servidores de Paty do Alferes. Na última sexta (18), o prefeito Juninho encaminhou para a Câmara de Vereadores o reajuste de 15,44% para os funcionários da prefeitura. A proposta prevê o reajuste de 5,26% no salário de março, correspondente ao ano de 2021; e 10,18% correspondente a recomposição salarial de 2022, parcelada em duas vezes, sendo 5,09% a ser paga a partir de julho e 5,09% a ser paga a partir de novembro. Contando com este novo reajuste, a atual gestão concedeu 35,18% ao servidor patiense, enquanto dados da Firjan revelam que 3 em cada 4 municípios brasileiros têm dificuldades para pagar as contas.

“O servidor é peça essencial para prestarmos um bom atendimento à população, ele merece ser valorizado. Em nossa gestão conseguimos no total mais de 35% de reajuste desde 2017, conseguimos dobrar o valor do vale alimentação, demos o Vale Feira para todo servidor no valor de R$50,00 mês, pagamos o salário dentro do mês, além de termos convocado mais de 300 servidores para compor nosso quadro efetivo. Este aumento é importante não só para agora, mas é incorporado no futuro do servidor, é um benefício que vai contar para quando ele se aposentar. Agradeço o apoio da Câmara de Vereadores e do Sindicato dos Servidores de Paty pelo apoio neste projeto. Estamos cada dia mais valorizando nosso servidor e promovendo o serviço público de qualidade para atender nossa população”, disse o prefeito Juninho.