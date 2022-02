Paty se prepara para receber tecnologia 5G - Divulgação

Paty se prepara para receber tecnologia 5GDivulgação

Publicado 17/02/2022 09:46

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Paty do Alferes, Henrique Gonçalves, se reuniu com a Comissão de Implementação do 5G para discutir a legislação do município visando implantação da tecnologia no município. Segundo a prefeitura, a reunião foi um pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, que têm o objetivo de atualizar as leis municipais e preparar o município para receber a tecnologia.



Como a temática tem vertentes que tangenciam vários segmentos, participaram do encontro o secretário de Planejamento, Gilvacir Draia, o secretário de Meio Ambiente, André Dantas, e os servidores Fabiano Houaiss, Rafael Simão, Derneval Soares e José Maria Filho. "Sabemos que apenas 1% dos municípios do Brasil possuem leis aprovadas por suas câmaras municipais para viabilizar a implementação da tecnologia 5G. Assim, estamos atuando para que Paty do Alferes esteja legalmente preparada e possa receber esta nova tecnologia, quando ela estiver disponível. Tal inovação irá promover ainda mais o desenvolvimento econômico e social de Paty. É um universo de possibilidades que se abre para os munícipes e precisamos aparelhar nossa cidade para o futuro”, destacou o secretário Henrique.