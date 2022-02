Cerimônia de posse foi no gabinete do prefeito - Divulgação

Publicado 10/02/2022 14:03

Ontem (09), o prefeito de Paty do Alferes deu posse a mais 12 servidores aprovados no último concurso homologado em 2021. Acompanhado de secretários municipais, Juninho Bernardes recebeu os profissionais em seu gabinete. Tomaram posse 4 mediadoras, 2 operadores de máquinas pesadas, 1 turismóloga, 1 auditor de controle interno, 1 técnica de enfermagem e 1 técnico de segurança do trabalho. “Quero desejar boas-vindas a vocês, estou à disposição para ajudá-los nesta nova carreira e para receber sugestões. Nós temos trabalhado muito para valorizar nosso servidor e este ano teremos ainda mais boas novidades para quem se dedica a prestar o melhor serviço ao nosso cidadão. Parabéns a todos vocês!”, disse o prefeito.

Desde que assumiu a gestão da prefeitura de Paty, Juninho convocou mais de 300 funcionários concursados para compor o quadro efetivo municipal. Na semana passada, conforme informou O DIA, 8 servidores tomaram posse.