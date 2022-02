Produtores beneficiados pela Patrulha - Divulgação

Produtores beneficiados pela PatrulhaDivulgação

Publicado 08/02/2022 10:33

A Patrulha Agrícola da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Paty do Alferes atendeu 880 produtores ao longo do ano de 2021. O maquinário da prefeitura apoiou os agricultores e pecuaristas em diferentes ações em lavouras e currais, patrulhamento de estradas vicinais, terraplanagem para estufas, consertos e construção de pontes, entre outras



De acordo com o secretário de Agricultura, Paty é uma cidade rural e o trabalho da patrulha é essencial para o desenvolvimento da economia e qualidade de vida dos produtores. "O prefeito Juninho e o vice Arlindo sempre apoiaram a nossa agricultura e montaram esta Patrulha com diferentes maquinários para apoiar nossos agricultores. Já ouvi de diferentes agricultores que nosso trabalho nunca foi feito como agora, com tanta intensidade. Nós ainda não conseguimos atender rapidamente toda a demanda, porque a agricultura, tem se desenvolvido cada vez mais em nosso município, mas estamos trabalhando de forma sistemática para ajudar o máximo de agricultores de Paty, promovendo o desenvolvimento econômico e ajudando as famílias que vivem no campo a ter mais qualidade de vida", disse José Renato Oliveira.

O resultado do trabalho da Patrulha pode ser visto agora nas colheitas dos agricultores. Um exemplo foi o trabalho que a Patrulha Agrícola fez para os produtores José de Paula Borges e Jair Borges, que investem em um nova qualidade de tomate, o tipo coktail (híbrido Drc 564). Apesar de ser comum em São Paulo, o coktail está sendo implantado no estado do Rio há pouco tempo e Paty iniciou a colheita da primeira safra. “Os produtores em Paty são muito abençoados por poder contar com uma gestão que se importa com o produtor rural. Acredito que temos a secretaria de Agricultura mais atuante do país, pois o suporte que é dado aqui em Paty eu desconheço em outro município. Em nosso plantio, optamos por um tomate que tem qualidade diferenciada. Hoje temos duas estufas deste e pretendemos expandir, graças ao apoio que recebemos com o maquinário da prefeitura", comentou Jair.

O pecuarista Agenor Manso também comentou a importância da Patrulha Agrícola para plantar bastante milho e capim e garantir o alimento de seu gado na época da seca: "Foi muito bom receber o apoio que a secretaria de Agricultura me deu. Eu acredito que vou conseguir garantir 20 toneladas de silagem de milho com a plantação que consegui fazer. Só colhe quem planta e agora é hora de celebrar com alegria a colheita, gratidão.”