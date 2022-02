Trabalho vai levar mais alguns dias - Divulgação

Publicado 04/02/2022

As equipes das Secretarias de Obras e de Agricultura de Paty do Alferes estão realizando obra de manilhamento na estrada que liga Vista Alegre ao Sertão do Calixto, via que esteve interditada durante dois dias para realização de parte dos trabalhos. De acordo com o secretário de Agricultura, a estrada foi muito prejudicada com as fortes chuvas de janeiro e a prefeitura está fazendo a drenagem para evitar novos transtornos. "Esta é uma obra grande que ainda deve levar mais dias de trabalho", disse José Renato Oliveira.



"Nós somos um município pequeno e é difícil atender a todos os bairros prejudicados com as chuvas. Mas com o apoio que o nosso deputado Eurico Júnior tem conseguido junto ao Estado, estamos trabalhando em diferentes frentes. Esta é uma obra importante porque esta via é usada para escoamento de muitos produtores de nossa cidade. Estamos trabalhando muito, de domingo a domingo, por determinação do prefeito Juninho Bernardes, para a manutenção e conserto de nossas estradas vicinais", explicou o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.