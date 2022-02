Crianças de Paty recebem "certificado de coragem" após vacina - Reprodução

Publicado 01/02/2022 14:14

Ao longo desta semana, a prefeitura de Paty do Alferes segue com a vacinação infantil contra a covid-19 em crianças sem comorbidades de 10 e 11 anos. A Secretaria de Saúde pede que o responsável se dirija à unidade de saúde mais próxima da sua residência para saber o dia da imunização. Caso o responsável pela criança não possa acompanhá-la no dia da imunização, é necessário enviar uma declaração de próprio punho autorizando outra pessoa. Para mais informações, a prefeitura disponibilizou o telefone 24 98165-0328.