Paty do Alferes fica no Vale do Café - Divulgação

Paty do Alferes fica no Vale do CaféDivulgação

Publicado 28/01/2022 16:06 | Atualizado 28/01/2022 16:08

O grupo Turismo Rural de Paty do Alferes está completando três anos do lançamento oficial do coletivo formado por cerca de 50 empreendedores. A formação do grupo foi uma iniciativa do prefeito Juninho Bernardes, que firmou parceria com o Sebrae, convidou os empreendedores e ofertou capacitação para os projetos. Hoje, o grupo é um dos responsáveis por impulsionar o turismo rural no município e está entre os destaque do setor no estado do Rio.



"Este projeto nasceu quando eu era vereador, buscava projetos que pudessem impulsionar o desenvolvimento econômico de nossa cidade e visitei Venda Nova do Imigrante (ES), onde nasceu o Turismo Rural no Brasil. Ao me eleger prefeito, convidei o Sebrae para ajudar a implementarmos este projeto e conseguimos convidar os empreendedores do trade turístico e hoje o Turismo Rural de Paty é referência no estado. Conseguimos unir o turismo e agricultura, que são duas atividades econômicas importantes para o desenvolvimento econômico de nosso município. Agora, depois de três anos, o projeto passou de 4 empreendedores interessados para cerca de 50, um sucesso que tem movimentado o turismo patiense. Estamos como poder público fomentando cada vez mais o setor que é um dos maiores empregadores do Brasil”, disse Juninho.





O presidente do Turismo Rural Paty do Alferes , Luccas Monte Mór, apontou alguns destaques do projeto no município: "Apesar da pandemia, vivemos nos últimos anos uma guinada no turismo da cidade que despertou bastante o interesse, principalmente, de famílias com crianças que buscam se conectar com a natureza e experimentar a vida no interior. Assim, nosso projeto estar consolidado, com o apoio do poder público, e iniciativas como o Plano Municipal de Turismo, o fortalecimento do Conselho de Turismo, a recuperação do Mirante do Fama e o anúncio de novos atrativos só vem promover e alicerçar esta nova realidade do Turismo patiense”.

A secretária de Turismo destacou que a parceria entre a prefeitura e o grupo Turismo Rural veio para potencializar a atividade no município e que vem novidades para o setor, que vão fazer de Paty a capital do Turismo Rural no estado. “O turismo é uma das prioridades do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista. Nós atuamos em diferentes frentes para promover nossa Paty como um lugar para a experiência rural. Nós capacitamos nosso trade turístico; elaboramos com participação do poder público, dos empreendedores de Turismo e com o Sebrae; fizemos a revitalização do nosso Morro do Fama; iniciamos projeto Caminho do Fama, com plantio de mais de 400 árvores; estamos restaurando a Igreja Matriz; conseguimos em conjunto com o Conselho de Turismo e Sebrae, construir nosso Plano Municipal de Turismo, uma importante entrega para nosso município, pois é um instrumento de planejamento que prevê as ações para o desenvolvimento do setor nos próximos 10 anos. E, para os próximos anos, temos muitos projetos que vão transformar o Turismo em Paty, como o Parque Municipal Fazenda da Luz; o Casario do Alferes; que vai abrigar nosso Museu da Cachaça, quiosques, espaços do agricultor e artesão e infantil; revitalização do Centro de Paty, entre outros que em breve vamos poder anunciar. Estamos preparando Paty como um destino de uma experiência rural única, acolhedor e encantador para nossos visitantes”, disse Dayanna Marques.