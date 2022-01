Projeto divulgado pela prefeitura - Divulgação

Publicado 25/01/2022 09:45 | Atualizado 25/01/2022 09:46

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, anunciou a construção do Condomínio Industrial, que vai reunir galpões para abrigar novos empreendimentos industriais em Avelar, no Segundo Distrito do município. A área de 78.000 m², que está em fase de desapropriação, é próxima de uma indústria têxtil já existente na localidade.

"Tenho uma alegria imensa em estarmos trabalhando com seriedade em diferentes áreas, como saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. E também estamos promovendo o desenvolvimento econômico, principalmente no setor de turismo, agricultura e no industrial. Nós já estamos em conversas com pessoas interessadas em investir em nossa cidade e com o Condomínio Industrial estamos viabilizando estes novos empreendimentos. Com estes Galpões, o empresário que desejar se instalar em Paty não vai precisar pagar aluguel, vamos fazer toda a parte de infraestrutura para nosso Condomínio e os galpões serão sustentáveis, com aproveitamento da água da chuva e com placa fotovoltaicas para energia solar. E vamos, junto com o Senai/Firjan, qualificar pessoas para trabalharem no setor têxtil. Agradeço o apoio do nosso governador Cláudio Castro, do nosso deputado Eurico Júnior, dos nossos vereadores e da equipe da Secretaria de Planejamento. Estamos trabalhando muito para gerar mais oportunidade e renda para nosso povo", disse o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação também falou sobre o projeto. "O objetivo é aproveitarmos toda a estrutura e oportunidades em torno desta empresa que é uma grande investidora em Paty e referência em qualidade de seus produtos. O nosso compromisso é cuidar das pessoas de nossa cidade e fazer promover a economia patiense. Estamos criando uma política de desenvolvimento econômico para que as empresas venham para nosso município, se estabeleçam em Paty e que nosso munícipe tenha condições de ocupar quaisquer funções dentro de uma estrutura empresarial. Junto com a criação do nosso condomínio, está sendo planejada todas as esferas: capacitação das pessoas, apoio aos empreendedores, tecnologia e outros aspectos do desenvolvimento econômico, sempre pensando no conceito de economia circular", explicou Henrique Gonçalves.