96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação

Publicado 27/01/2022 13:36

Ontem (26), agentes da 96ª DP de Miguel Pereira e policiais militares realizaram uma operação para coibir o tráfico de drogas em Paty do Alferes e prenderam um homem suspeito de envolvimento com a prática criminosa. Segundo a Pcerj, 31 tabletes de maconha, 7 pinos de cocaína, uma balança de precisão e material para embalar drogas foram apreendidos na residência dele, no Bairro Monte Alegre.