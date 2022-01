Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19 - Reprodução/Agência Brasil

Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19Reprodução/Agência Brasil

Publicado 26/01/2022 17:05

Amanhã (27), a prefeitura de Paty do Alferes vai iniciar a vacinação infantil contra a covid-19 em crianças sem comorbidades de 10 anos. A vacinação será realizada quinta (27) e sexta (28) em diferentes unidades de saúde e é obrigatória a apresentação do cartão SUS. Caso o responsável pela criança não possa acompanhá-la, é necessário enviar uma declaração de próprio punho autorizando outra pessoa. Para mais informações, a prefeitura disponibilizou o telefone 24 98165-0328. Veja, abaixo, as unidades e horários da vacinação.



27/01 - Quinta-feira:

Maternidade: das 8h às 15h

Avelar e Sertão dos Coentros: a partir das 8h, até terminarem as doses

28/01 - Sexta-feira:

Maternidade: das 8h às 15h

Arcozelo, Vista Alegre, Maravilha, Granja, Avelar: a partir das 8h, até terminarem as doses